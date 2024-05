POL-LIP: Detmold. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - In der Adolfstraße brachen am Dienstagnachmittag (21.05.2024) gegen 16.30 Uhr zwei Kinder in ein Wohnhaus ein. Die beiden Jungen schmissen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein, um in das Haus zu gelangen. Aus diesem stahlen sie eine Playstation. Ein weiterer 10-jähriger Junge, der die Kinder kurz zuvor kennengelernt hatte, versuchte sie vergeblich von der Tat abzuhalten. Er wurde von einem Anwohner, der ...

mehr