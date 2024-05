Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Junger Radfahrer an Parkplatzausfahrt angefahren.

Lippe (ots)

An der Ausfahrt eines Supermarktes in der Anne-Frank-Straße kam es am Dienstagabend (21.05.2024) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem jungen Fahrradfahrer. Ein 39-Jähriger aus Detmold wollte gegen 17.30 Uhr den Parkplatz mit seinem Toyota Avensis nach rechts verlassen. Dabei übersah er augenscheinlich einen 10-jährigen Radfahrer auf dem Gehweg und stieß mit diesem zusammen. Der Junge aus Detmold stürzte von seinem Fahrrad und wurde leicht verletzt. Ein Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort und übergab ihn anschließend an seine Mutter. An Auto und Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

