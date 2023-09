Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230915 - 1062 Frankfurt - Bundesautobahn 661: Schwerer Unfall mit Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Mittag (14.09.2023) kam es auf der A661 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos zusammenstießen. Eines der Fahrzeuge geriet in Vollbrand. Vier Personen wurden leicht verletzt.

Die 45-jährige Fahrerin eines Mercedes war gegen 13.50 Uhr auf der Bundesautobahn 661 in Richtung Oberursel unterwegs, als sie zwischen den Anschlussstellen Frankfurt-Eckenheim und Frankfurt-Heddernheim aus bislang ungeklärter Ursache stark nach links lenkte. Dabei kreuzte sie zwei Fahrstreifen und kollidierte mit einer zu diesem Zeitpunkt auf der linken Spur befindlichen BMW-Fahrerin. In der Folge kam der Mercedes zum Stehen und geriet in Vollbrand. Sowohl die 45-jährige Fahrerin als auch zwei im Pkw befindliche Kinder konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, kamen jedoch mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die 70-jährige Fahrerin des BMW wurde leicht verletzt.

Aufgrund des Fahrzeugbrandes wurde der Asphalt auf einer Fläche von circa 2 x 4 Meter beschädigt. Die beiden verunfallten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Sperrung und Reinigung der Fahrbahn kam es auf der A661 zu einem Rückstau.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

