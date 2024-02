Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend (09.02.2024) einen Passanten im Bereich vom Kernerplatz beraubt. Der 62 Jahre alte Mann hatte einige Tage zuvor eine bislang unbekannte weibliche Person über das Internet kennengelernt. Vor dem Überfall trafen sich beide im Bereich der Urbanstraße in einer Gaststätte und machten sich danach gemeinsam auf dem Heimweg. Gegen 22.40 Uhr attackierten unvermittelt zwei Männer den 62-Jährigen im Bereich des Kernerplatzes, besprühten ihn mit Pfefferspray und schlugen ihm auf den Kopf. Nachdem er zu Boden gefallen war, traten und schlugen die Männer und nun auch die Begleiterin des 62-Jährigen auf ihn ein, wodurch er leicht verletzt wurde. Die Täter entwendeten anschließend sein Mobiltelefon sowie seinen Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten und alle drei Personen flüchteten in unbekannte Richtungen. Die beiden Männer konnte der 62-Jährige nicht näher beschreiben. Die Frau soll ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank gewesen sein. Sie hatte lange schwarze Haare und ein Tattoo an einer der beiden Hände. Zeugen des Überfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

