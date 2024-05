Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Auslösung von Amok-Fehlalarm an Sekundarschule - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Mittwochvormittag (22.05.2024) gegen 9.50 Uhr wurde die Polizei wegen eines Amok-Alarms zur Sekundarschule in die Ulmenallee gerufen. Hinweise auf eine tatsächliche Amoktat konnten nicht festgestellt werden. Schüler und Lehrer der Schule zogen sich in die Klassenräume zurück und verschlossen die Türen. Die Schule wurde mit starken Kräften durchsucht. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat. Eine unbekannte Person hatte im Bereich des Haupteingangs der Schule den Glaskasten eines Amok-Alarm-Schalters eingeschlagen und so einen Alarm ausgelöst. Auch die weiteren Ermittlungen ergaben keine Feststellungen, so dass die Räumlichkeiten der Schule gegen 11.30 Uhr wieder für den Unterricht freigegeben wurden. Eine Gefahr für Schüler und Lehrer bestand zu keinem Zeitpunkt. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten übernommen, die weiter andauern. Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer für die Auslösung des Alarms verantwortlich ist, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

