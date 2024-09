Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstähle aus Fahrzeugen, Raubüberfall auf Seniorin, Einbruch in Gaststätte, Funkensprühender Dachständer, Unfall

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): Mehrere Fahrzeuge in Genkingen angegangen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat von Mittwoch auf Donnerstag aus sechs Fahrzeugen in Genkingen Wertgegenstände gestohlen. Zwischen 18 Uhr und 7.50 Uhr gelangte der Dieb auf noch nicht geklärte Weise ins Innere von vier in der Römerstraße geparkten Pkw sowie einem in der Undinger Straße abgestellten Wagen und einem ebenfalls dort stehenden Transporter. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürften die Fahrzeuge zumindest teilweise verschlossen gewesen sein. Aus dem Inneren entwendete der Unbekannte in der Folge unter anderem Bargeld, Bankkarten und ein Tablet. Der Polizeiposten Alb ermittelt und bittet unter Telefon 07129/92862-0 um Zeugenhinweise. (rd)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Fahrzeug aufgebrochen

Ein Mercerdes-Benz Citan ist in der vergangenen Woche in der Sielminger Mercedesstraße aufgebrochen worden. In der Zeit von Freitag (06.09.2024) bis Donnerstagnachmittag, 14 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter an dem Kastenwagen die Scheiben der Hecktüren ein und gelangte so ins Innere. Aus dem Wagen entwendete er drei Maschinenkoffer mit Elektrowerkzeugen der Marke Dewalt sowie eine hochwertige GPS-Unterstützung für Bagger im Wert von mehreren zehntausend Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Seniorin überfallen (Zeugenaufruf)

Eine über 80 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Donnerstag zum Opfer eines Raubüberfalls im Stadtteil Hegensberg geworden. Ersten Ermittlungen nach gelangten vermutlich zwei bislang unbekannte Täter über ein Kellerfenster in das Wohnhaus der Seniorin. Im Anschluss überwältigten sie die schlafende Frau und durchwühlten das Mobiliar nach Wertgegenständen. Hierbei fanden die komplett dunkel bekleideten und Schildmützen sowie Handschuhe tragenden Täter Schmuck, den sie mitgehen ließen. Eine Nachbarin entdeckte am Donnerstagvormittag, kurz nach 9.30 Uhr, das gefesselte Opfer und verständigte die Polizei. Die Seniorin hatte sich glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zugezogen.

Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass am Mittwoch, etwa gegen 14.30 Uhr, zwei Männer bei der Frau waren, die angaben, Stromleitungen überprüfen zu müssen. Von den möglicherweise als Täter in Frage kommenden Verdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

Die erste Person ist schlank, etwa 170-175 cm groß, hat auffallend lockige dunkle Haare, welche etwa 15 cm vom Kopf abstanden. Die zweite Person ist ebenfalls schlank, etwa 165 cm groß und hat glatte, zirka 5-7 cm lange dunkle Haare. Beide Männer sprachen schlechtes Deutsch mit starkem ausländischem Akzent. Sie waren mit Sweatern mit blau/rotem Muster und Bluejeans bekleidet.

Die Kriminalpolizei bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise. Insbesondere werden Hinweise zu den beiden verdächtigen Personen oder zu auswärtigen Fahrzeugen, die im Bereich Hegensberg beziehungsweise Liebersbronn unterwegs waren, erbeten. Weiterhin werden Zeugen gesucht, bei denen sich möglicherweise ebenfalls Männer als Stromableser oder Kontrolleure in den letzten Tagen ausgaben. (ms)

Ostfildern-Nellingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Denkendorfer Straße in Nellingen ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit von 23 Uhr bis 13 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein aufgehebeltes Toilettenfenster ins Innere. Der Einbrecher erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 500 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): Funkensprühender Dachständer

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochabend in die Katharinenstraße ausgerückt. Mehrere Zeugen hatten kurz vor 17.30 Uhr über Notruf einen funkensprühenden Dachständer auf einem Gebäude gemeldet. Die Feuerwehr überprüfte das Bauteil und die Stromleitungen mittels Drehleiter. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, handelte es sich um einen technischen Defekt. Die daraufhin notwendigen, elektrischen Arbeiten wurden durch die Stadtwerke übernommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. (gj)

Balingen (ZAK): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der L 442 verletzt worden. Eine 29-Jährige war gegen 13.10 Uhr mit einem Opel Corsa auf der Landstraße von Dotternhausen herkommend in Richtung Weilstetten unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die K 7136 in Richtung Endingen kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Suzuki Swift einer 69 Jahre alten Frau. Die beiden Fahrerinnen mussten mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Autos war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Zur Unterstützung waren die Feuerwehr und Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. Die L 442 musste während der Unfallaufnahme zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden. (ms)

