Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Randale in Lebensmittelgeschäft/ Frau festgenommen

Siegburg (ots)

Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes in Siegburg verständigten am Dienstag (13. August) die Polizei, da eine Frau dort randalierte. Gegen 14:00 Uhr fiel einer Angestellten des Discounters in der Industriestraße eine Kundin auf, die Weinflaschen in ihren Rucksack steckte. Noch bevor die mutmaßliche Ladendiebin angesprochen werden konnte, erblickte diese die Zeugin und warf zwei Weinflaschen in deren Richtung. Die Angestellte, die nicht getroffen wurde, zog sich daraufhin zurück. Die Tatverdächtige beruhigte sich dadurch jedoch nicht, sondern nahm weitere Flaschen aus den Regalen und warf diese - teilweise kartonweise - auf den Boden. Als kurze Zeit später hinzugerufene Polizeibeamte auf die Randaliererin zugingen, wurden auch diese mit Weinflaschen beworfen, aber ebenfalls nicht getroffen. Die 35-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Die Frau, die bereits am 31. Juli und am 12. August wegen Randalierens in einem Siegburger Elektronikgeschäft aufgefallen ist (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5842692) und sich nicht zur Sache äußern wollte, wurde vorläufig festgenommen. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen wegen räuberischen Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Am heutigen Tag wurde die Frau, die offenbar ohne festen Wohnsitz ist, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell