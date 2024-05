POL-PDNR: Verkehrsunfall

Betzdorf (ots) - Kirchen (Sieg) - Aufgebrochene Zeitungsbox am Kaufland In der Nacht vom 16.05.24 auf den 17.05.24 wurde eine Kiste zur Ablage von Zeitungen für den "Tabak & Co Shop" im Außenbereich des Kaufland in der Siegstraße in 57548 Kirchen durch unbekannte Täter aufgebrochen und die darin befindlichen Zeitungen entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 50 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

mehr