Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Haus mit Eiern und Gemüse beworfen

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagmorgen (13. August) entdeckte ein Mann im Sankt Augustiner Ortsteil Buisdorf, dass die Fassade und die Einfahrt seines Einfamilienhauses durch Eier, Tomaten und einen Kürbis beschmutzt worden waren. Der Senior teilte der Polizei gegenüber mit, dass gegen Mitternacht noch alles in Ordnung gewesen sei. Um 10:00 Uhr habe er dann diverse Eierwürfe gegen die Fassade und zerplatzte Tomaten und einen Kürbis in der Einfahrt festgestellt. Unbekannte hatten offenbar das Haus in der Hubert-Wallich-Straße damit beworfen und beschmiert. Der Hausbesitzer gab an, keine Idee zu haben, wer dies getan haben könne. Gegen 01:30 Uhr habe er Geräusche vor seinem Haus wahrgenommen. Eventuell könne dies die Tatzeit gewesen sein. Die hinzugerufene Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 zu melden. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell