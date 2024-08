POL-SU: Taschendiebe erbeuten Geldbörsen

Siegburg (ots) - Bereits am Mittwoch (31. Juli) randalierte eine 35-jährige Frau in einem Elektrofachmarkt an der Straße "Zum Hohen Ufer" in Siegburg (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5835289). Knapp zwei Wochen später, am Montag (12. August) mussten die Polizisten erneut zu dem Elektronikgeschäft ausrücken. Gegen 18:30 Uhr betrat ...

mehr