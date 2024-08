Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannte bestehlen Seniorin

Troisdorf (ots)

Am Freitagmorgen (09. August) gegen 09:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer Seniorin an der Paul-Müller-Straße in Troisdorf. Eine unbekannte Frau stand vor der Tür und gab an, dass sie einen Geschenkkorb für einen Nachbarn bei ihr abgeben wolle, da der besagte Nachbar nicht da sei. Die Unbekannte fragte die Seniorin nach einem Zettel und einem Stift, damit sie dem Nachbarn eine Nachricht hinterlassen könne. Die Troisdorferin bat die unbekannte Frau hinein, um ihr auszuhelfen.

Als sie die Tatverdächtige einen Moment aus den Augen ließ, stand plötzlich eine weitere unbekannte Frau in ihrer Wohnung. Bevor die Seniorin reagieren konnte, verließen beide Frauen fluchtartig die Wohnung. Die Troisdorferin musste kurz darauf feststellen, dass Schmuck aus ihrem Schlafzimmer entwendet worden war.

Da alles sehr schnell gegangen sei, könne die Geschädigte die beiden Frauen nicht näher beschreiben.

Wer etwas Verdächtiges am Freitagmorgen in der Paul-Müller-Straße wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis das sie überwinden müssen um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür. Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue Szenarien aus. Die meisten bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf ein Grundmuster zurückführen: Das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt. Die Polizei rät: Bleiben Sie stets misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei über den Polizeiruf 110. Erstatten Sie auf jeden Fall Anzeige, wenn sie Opfer von Dieben oder Betrügern geworden sind. (Re)

