Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Illegale Altölentsorgung im Trinkwasserschutzgebiet - Polizei sucht Zeugen

Siegburg (ots)

Am Donnerstagabend (8. August) wurde die Polizei zur Bleibachtalstraße in Siegburg gerufen. Die Bleibachtalsperre führt von der Ortslage Braschoss in Richtung der Wahnbachtalsperre. An der Einsatzörtlichkeit wurden die Polizisten von der Feuerwehr und einem Vertreter des Wahnbachtalsperrenverbands erwartet. Ein Passant hatte gegen 18 Uhr mehrere Ölkanister in der Böschung zur Talsperre entdeckt und dies gemeldet. Der Fundort ist als Trinkwasserschutzgebiet ausgewiesen.

Aus einem Behältnis war bereits Öl ausgetreten und wenige Meter den Hang heruntergeflossen. Die Feuerwehr ergriff Maßnahmen, die ausgetretenen Gefahrstoffe abzutragen. Nach Angaben der Experten von Feuerwehr und Wahnbachtalsperrenverband bestand keine Gefährdung für das Trinkwasser.

Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass Unbekannte mit einem Fahrzeug zum Ablageort gefahren und die Fässer mit Öl dort illegal entsorgt haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung schutzbedürftiger Bereiche aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bleibachtalstraße gesehen haben. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121.

Hinweis: Gefahrstoffe wie zum Beispiel Altöl können bei den regionalen Abfallentsorgungs- und Verwertungsanlagen zurückgegeben werden. Laut aktueller Preisliste nimmt die RSAG in Troisdorf Altöl zum Preis von 1,50 EUR pro Kilogramm entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell