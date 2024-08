POL-SU: Motorradfahrer nach Kollision mit Reh schwer verletzt

Siegburg (ots) - Mit schweren Verletzungen ist am Donnerstagvormittag (8. August) ein 44-jähriger Fahrradfahrer aus Rösrath in eine Bonner Klinik eingeliefert worden. Der Rennradfahrer war gegen 10.00 Uhr mit seinem Zweirad auf der Theodor-Heuss-Straße in Siegburg unterwegs. Vor ihm fuhr ein Ford Mini-Van. An einer Rotlicht zeigenden Ampel hielt der Ford an und der Radfahrer fuhr auf das Heck des stehenden Autos auf. ...

mehr