Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Siegburg (ots)

Mit schweren Verletzungen ist am Donnerstagvormittag (8. August) ein 44-jähriger Fahrradfahrer aus Rösrath in eine Bonner Klinik eingeliefert worden. Der Rennradfahrer war gegen 10.00 Uhr mit seinem Zweirad auf der Theodor-Heuss-Straße in Siegburg unterwegs. Vor ihm fuhr ein Ford Mini-Van.

An einer Rotlicht zeigenden Ampel hielt der Ford an und der Radfahrer fuhr auf das Heck des stehenden Autos auf. Durch den Aufprall zog sich der 44-Jährige schwere Verletzungen im Gesicht zu.

Die Theodor-Heuss-Straße wurde von der Polizei zwischen Cecilienstraße und Kronprinzenstraße während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Sperrung konnte gegen 11.00 Uhr aufgehoben werden. Das beschädigte Fahrrad des Rösrathers nahmen die Beamten zur Eigentumssicherung mit zur Wache. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell