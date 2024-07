Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: 66-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Meckenheim (ots)

Am Samstag (29.06.2024) kam es auf einem Feldweg in Meckenheim zum Alleinunfall eines Radfahrers.

Zur Unfallzeit gegen 15:35 Uhr befuhr der Mann einen von der Straße Im Siebenswinkel in Richtung Wormersdorf führenden Feldweg. Wie Zeugen beobachteten, schwenkte er dabei plötzlich nach links, fuhr in einen Grünstreifen und fiel ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den 66-Jährigen unter Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik, wo er am Samstagabend verstarb. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein internistischer Notfall unfall- und todesursächlich war.

Die Ermittlungen wurden vom Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell