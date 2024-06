Bonn (ots) - Schwere Verletzungen erlitten ein 20-jähriger Autofahrer und seine 16-jährige Beifahrerin am Donnerstagabend (27.06.2024) bei einem Verkehrsunfall auf der B9 in Mehlem. Zur Unfallzeit gegen 22:50 Uhr befuhr der junge Mann die Bundesstraße in Fahrtrichtung Remagen. Aus bislang ungeklärter Ursache ...

mehr