Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Mehlem: Schwerer Verkehrsunfall auf der B9 - BMW kam von der Fahrbahn ab - Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt

Bonn (ots)

Schwere Verletzungen erlitten ein 20-jähriger Autofahrer und seine 16-jährige Beifahrerin am Donnerstagabend (27.06.2024) bei einem Verkehrsunfall auf der B9 in Mehlem.

Zur Unfallzeit gegen 22:50 Uhr befuhr der junge Mann die Bundesstraße in Fahrtrichtung Remagen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von Fahrbahn ab. Nachdem der Wagen über die Gegenspur gegen den dortigen Bordstein und eine beginnende Schutzplanke geprallt war, stürzte der BMW letztlich eine stark abschüssige Böschung hinab und kam dort zum Stehen. Die beiden Insassen hatten noch selbständig das völlig zerstörte Autowrack verlassen können. Sie wurden an der Unfallstelle von Rettungskräften versorgt und mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Da sich bei dem 20-Jährigen Hinweise auf eine mögliche Alkohol- bzw. Drogenbeeinflussung ergaben, entnahm ein Arzt ihm im Krankenhaus eine Blutprobe zur Beweissicherung.

Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei geführt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell