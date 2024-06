Polizei Bonn

POL-BN: Die vermissten Mädchen aus Bonn sind wieder da

Bonn (ots)

Die zwei Mädchen (11 und 13 Jahre alt) aus Bonn, die seit Donnerstag vermisst wurden (siehe unsere Pressemeldung vom heutigen Tage, 19.08 Uhr), wurden am Abend in Dortmund wohlbehalten angetroffen. Anschließend wurden sie in die Obhut ihrer Eltern gegeben. Damit ist eine weitere Veröffentlichung des Fotos, mit denen die Polizei und Familien nach den Mädchen gesucht hatte, hinfällig.

