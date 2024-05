Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Keine Einbrecher, aber beschädigte Scheibe

Kaiserslautern (ots)

Weil die Alarmanlage auslöste, ist die Polizei am späten Sonntagabend zu einer Schule in der Goethestraße ausgerückt. Am Gebäude prüften die Einsatzkräfte alle Eingänge und schauten sich auch auf dem gesamten Gelände um. Eventuelle Einbrecher waren jedoch nirgends zu sehen.

Allerdings stellten die Beamten an einem Nebengebäude eine beschädigte Fensterscheibe an der Fassade zur Möllendorfstraße fest, die offensichtlich eingeworfen wurde. Da lediglich die äußere Scheibe der Mehrfachverglasung zu Bruch ging, dürfte der Alarm aber nicht hiervon ausgelöst worden sein.

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit ist unklar. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die im Bereich Goethestraße/Möllendorfstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

