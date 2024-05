Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Gerangel in Glasscherben gefallen

Kaiserslautern (ots)

Reichlich Alkohol war bei einer Auseinandersetzung am Sonntagvormittag in der Pirmasenser Straße im Spiel. Vor einem Lokal gerieten zwei junge Männer aus noch ungeklärten Gründen aneinander. Das Wortgefecht eskalierte, einer verpasste dem anderen mehrere Schläge ins Gesicht. Es kam zu einem Gerangel, bei dem die beiden Streithähne zu Boden fielen und sich an herumliegenden Glasscherben verletzten.

Der ältere der beiden Männer flüchtete anschließend in Richtung Humboldt-/Königstraße, wo er jedoch von einer Polizeistreife gestellt werden konnte. Der 28-Jährige war stark alkoholisiert; laut Atemschnelltest hatte er einen Pegel von 2,11 Promille. Auf eine ärztliche Versorgung seiner Verletzungen verzichtete er.

Sein 23 Jahre alter "Kontrahent" lehnte einen Alkoholtest ab. Für die Behandlung seiner Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung dauern an. |cri

