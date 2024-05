POL-PPWP: Polizei mit eigener Mannschaft beim Firmenlauf am Start

Kaiserslautern (ots) - Ein 26-jähriger Mann wurde am Samstagabend bei einem Ladendiebstahl in einem Geschäft eines Einkaufszentrums am Fackelrondell festgestellt. In seiner Jack und seiner Hose versteckte der Mann mehrere Lebensmittel. Zudem wurde bei ihm eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und seitens der Marktleitung ein Hausverbot ...

mehr