POL-PPWP: Zwei auf einen Streich

Kaiserslautern (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam es in einer Bäckerei in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung. Zuvor kam es zwischen einem 23 und 25-Jahre alten Paar zu Streitigkeiten. In Folge dieser schlug der 25-Jährige gegen eine Scheibe der dortigen Verkaufsauslage und beschädigt diese. Hiernach entfernte er sich aus der Bäckerei, konnte jedoch in der Nähe dieser durch die Polizei angetroffen werden. ...

