POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Spiel & Kulturzentrum - Zeugensuche

In dem Zeitraum zwischen Montag, 11.12.2023, 16.20 Uhr bis Dienstag, 12.12.2023, 07.30 Uhr, hebelten Unbekannte brachial eine Terrassentür auf, um in die Räumlichkeiten des Spiels & Kulturzentrums in der Werderstraße zu gelangen. Aus einem Büroraum wurden eine Spendenkasse sowie ein kleiner Würfeltresor entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

