Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental/Schopfheim/Maulburg: Polizei sucht Unfallstelle

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.12.2023, kurz vor 19.00 Uhr, wurde der Polizei ein älterer Mann mitgeteilt, welcher aufgrund einer Reifenpanne mit seinem grauen Honda Jazz auf der Landstraße 139, Ortsausgang Maulburg in Richtung Adelhausen, stand. Außer einem defekten rechten Vorderreifen konnten an der Fahrzeugfront des Hondas vermeintlich frische Unfallspuren festgestellt werden. Der 85-Jährige habe seine Fahrt in Tegernau begonnen. Vermutlich befuhr er die Landstraße 139 über Enkenstein, Langenau bis nach Maulburg. Eine Unfallstelle konnte bislang nicht lokalisiert werden. Der Pkw des 85-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht nun Zeugen, welchen der 85-Jährige mit seinem grauen Honda Jazz auf der oben beschriebenen Fahrstrecke aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise zu einer Unfallörtlichkeit geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell