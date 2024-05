Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Schreckschusswaffe bedroht

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am Samstagabend kam es in dem Welchesweg zu einer Körperverletzung sowie Bedrohung zum Nachteil eines 18-jährigen Heranwachsenden. Ein 16-jähriger Jugendlicher hielt diesem eine Schreckschusswaffe an den Hals und schlug ihm in der Folge mehrmals in das Gesicht. Weiterhin wurde der 18-Järhige von einem 15-jährigen Jugendlichen mit einem Hockeyschläger bedroht. Vorausgegangen waren Streitigkeiten innerhalb einer größeren Personengruppe. Im Rahmen einer Fahndung konnten unter anderem ein 14-jähriger Jugendlicher aus der Personengruppe angetroffen und die Schreckschusswaffe bei ihm aufgefunden werden. Dieser hatte dem 16-Jährigen die Schreckschusswaffe zur Tatbegehung überlassen und hiernach wieder zurückerhalten. Der 16-jährige Jugendliche konnte letztlich an seiner Wohnanschrift im Beisein der Eltern angetroffen werden und räumte die Tat ein.|wey

