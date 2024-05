Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorsicht, Fake-Shop!

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Aufgepasst! Ist das Angebot zu günstig, um wahr zu sein, gilt: Finger weg! Ein 23-Jähriger ist am Samstag in die Schnäppchenfalle getappt. Bei einem Online-Shop eines vermeintlich namhaften Anbieters bestellte der Mann für 2 Euro Sportschuhe. Was er zunächst nicht merkte: Er landete auf einer gefälschten Internetseite. Nachdem der 23-Jährige das Geld überwiesen hatte, dauerte es nicht lange, und er musste feststellen, dass Unbekannte einen zweistelligen Betrag von seinem Bankkonto abgebucht hatten. Beim Versuch, die Überweisung rückgängig zu machen, löste der Mann jedoch eine neue Buchung an die Betrüger aus. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen erbeuteten die Täter einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. |erf

