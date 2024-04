Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Rollerfahrer übersehen

Offenbach (ots)

Am 04.04.2024 befuhr gegen 13:50 Uhr ein 45-jähriger VW-Fahrer die Hauptstraße in Offenbach und wollte nach links in die Niedergasse abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 60-jährigen Rollerfahrer. Durch die Kollision wurde der Rollerfahrer leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beträgt circa 1500 Euro. Der VW-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

