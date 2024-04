Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dachstuhlbrand in Lingenfeld

Lingenfeld (ots)

Heute Morgen gegen 05:00 Uhr brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem Dachstuhl eines unbewohnten Hauses in der Hauptstraße in Lingenfeld ein Feuer aus. Die Löscharbeiten sind mittlerweile beendet.

Ersten Schätzungen zu Folge dürfte ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden sein. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell