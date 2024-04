Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Diebstahl von Werkzeugen, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Werkzeuge in einer Garage in der Wissigstraße lockten in der Nacht von Freitag auf Samstag im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 9 Uhr einen bislang unbekannten Langfinger an. Ersten Erkenntnissen zu Folge ließ der mutmaßliche Täter eine Schlagbohrmaschine und einen Akkuschrauber mitgehen. Nach derzeitigen Ermittlungen beläuft sich der Diebstahlschaden auf rund 170 Euro. Bereits wenige Wochen zuvor in der Nacht von Freitag, 22. März auf Samstag, 23. März wurden aus selbiger Garage mehrere Werkzeuge entwendet. Der dabei entstandene Diebstahlschaden belief sich auf circa 700 Euro. Hinweisgeber, die mögliche Verdächtige beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen. /ng

