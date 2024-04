Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Trunkenheit im Verkehr

Baden-Baden (ots)

Im Zuge einer Verkehrskontrolle in der Fremersbergstraße konnte in der Nacht zum Montag gegen 3 Uhr Alkoholgeruch bei einem 40-jährigen Fiat-Fahrer festgestellt werden. Der Mann war offenbar in der Folge des Genusses alkoholischer Getränke nicht mehr in der Lage sein Fahrzeug sicher zu führen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde auf der Polizeidienststelle durchgeführt, der Führerschein einbehalten. Den 40-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. /su

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell