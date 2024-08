Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Terrassentür aufgehebelt - Beute noch unbekannt

Eitorf (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Donnerstag (08. August) in Eitorf-Wassack haben die Täter bislang unbekannte Beute gemacht. In der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 16.30 Uhr hatten die Einbrecher die Terrassentür aufgehebelt und das gesamte Haus nach Wertsachen durchsucht. Die Unbekannten betraten alle Räume, öffneten und durchwühlten sämtliche Schränke und Kommoden. Den Inhalt verteilten sie größtenteils auf dem Fußboden.

Was gestohlen wurde, konnten die Geschädigten noch nicht sagen. Wer hat in Eitorf-Wassack am Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise an die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis unter der Rufnummer 02241 541-3421.

Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von "Profis" verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Bieten Sie diesen Täterinnen und Tätern durch mehr Aufmerksamkeit, richtigem Verhalten und technischen Schutzvorkehrungen keine Chance!

Lassen Sie sich daher kostenlos bei einem individuellen Beratungstermin von den Fachberatern der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten.

Kontakt und Terminvereinbarung unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de gebeten. (Bi) #riegelvor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell