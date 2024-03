Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Firmengebäude (03./04.03.2024)

Hilzingen, Lkr. Konstanz (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Sonntag, 17.30 Uhr und Montag, 08.45 Uhr, in ein Firmengebäude in der Heilsbergstraße eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Hierbei erbeuteten die Täter Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Heilsbergstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0741 477-0, zu melden.

