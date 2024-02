Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschwindigkeitskontrollen auf dem Bockhorster Landweg

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am Dienstag (27.02., 12.10 Uhr bis 12.50 Uhr) führten Beamte der Polizeiwache Versmold Geschwindigkeitsmessungen am Bockhorster Landweg in Fahrtrichtung Versmold durch. In diesem Zeitraum wurden insgesamt acht Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit angehalten und kontrolliert. Dabei wurden fünf Verwarnungsgelder erhoben und drei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Besonders aufgefallen ist ein Warendorfer, welcher mit seinen 7er BMW mit 106 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Laut Bußgeldkatalog ist dafür ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro fällig. Zudem gibt es zwei Punkte ins Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot.

