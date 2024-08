Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit PKW verstorben

Sankt Augustin (ots)

Ein 31-jähriger Niederländer ist am Sonntagabend (11. August) nach einem Verkehrsunfall auf der Bonner Straße (Bundesstraße 56/B56) in Sankt Augustin-Hangelar gestorben.

Der 31-Jährige war laut Zeugenangaben gegen 18.40 Uhr mit seinem KTM-Motorrad auf der Bonner Straße in Richtung Bonn gefahren. An der Kreuzung zum Heckenweg missachtete er mutmaßlich die für ihn Rotlicht zeigende Ampelanlage. Anhand der vorgefundenen Spurenlage ist zu vermuten, dass der Niederländer noch versucht hatte, sein Motorrad zu bremsen, dabei vermutlich die Kontrolle verlor und stürzte.

Mit hoher Geschwindigkeit prallte der Motorradfahrer in die Seite eines VW-Golfs, an dessen Steuer eine 61-jährige Frau aus dem Heckenweg in die Bonner Straße einbog. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Sankt Augustinerin bei Grünlicht zeigender Ampel nach links auf die B56 abgebogen.

Bei dem Zusammenprall zog sich der 31-Jährige schwerste Verletzungen zu, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 61-Jährige stand nach der Kollision unter einem schweren Schock und kam in ein Krankenhaus.

Die Bonner Straße wurde komplett gesperrt. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf kam zur Unfallstelle und sicherte vor Ort alle beweiserheblichen Spuren, unter anderem mithilfe einer Drohne. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden für weitere Untersuchungen sichergestellt.

Nachdem die Unfallaufnahme beendet, alle Fahrzeuge abtransportiert und die Fahrbahn von der hinzugezogenen Feuerwehr gereinigt worden war, konnte die Bonner Straße um kurz vor Mitternacht wieder freigegeben werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum Hergang des tödlichen Verkehrsunfalls aufgenommen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell