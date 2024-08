Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hochwertige Armbanduhr geraubt

Siegburg (ots)

In der Freitagnacht (09. August) erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis Kenntnis von einem Raubdelikt am Siegburger Markt, bei dem ein 20 Jahre alter Mann leicht verletzt wurde.

Mehrere Streifenwagen wurden zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Der 20-Jährige konnte in Höhe einer Bäckerei angetroffen werden, während der unbekannte Tatverdächtige bereits flüchtig war.

Der Geschädigte gab an, dass er eine goldene Rolex Armbanduhr mit einem Wert von mehreren tausend Euro habe verkaufen wollen. Aus diesem Grund bot er die Uhr auf einer Internetverkaufsplattform an. Nachdem sich der Unbekannte auf das Inserat gemeldet hatte, vereinbarte der 20-Jährige mit ihm am Vortag (08. August) ein Treffen, um sich von dessen Seriosität zu überzeugen. Da der Unbekannte einen vertrauenswürdigen Eindruck machte, vereinbarten sie einen weiteren Termin, um den Kauf abzuwickeln.

Als sie sich am nächsten Tag (09. August) gegen 23:15 Uhr erneut in der Fußgängerzone trafen, nahm der Unbekannte die Uhr samt Zertifikat in die Hand, um sie sich genauer anzusehen. Plötzlich zog er einen unbekannten Gegenstand aus seinen Taschen, bei dem es sich nach Angaben des Geschädigten mutmaßlich um Pfefferspray handelte, und sprühte ihm damit ins Gesicht. Sofort lief der Unbekannte mit der Beute über die Wilhelmstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Allee davon. Dort verlor der junge Siegburger den Tatverdächtigen aus den Augen. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der Räuber unerkannt entkommen.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist etwa 20 Jahre alt und circa 1,80 m groß. Er hat eine schlanke sportliche Figur und braune kurz gelockte Haare. Bekleidet war er einem dunkelblauen Pullover und einer zerrissenen Jeans. Zudem trug er eine Bauchtasche.

Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell