POL-SU: Ingewahrsamnahme - Frau randaliert erneut in Elektronikgeschäft

Troisdorf (ots) - Am Freitagmorgen (09. August) gegen 09:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer Seniorin an der Paul-Müller-Straße in Troisdorf. Eine unbekannte Frau stand vor der Tür und gab an, dass sie einen Geschenkkorb für einen Nachbarn bei ihr abgeben wolle, da der besagte Nachbar nicht da sei. Die Unbekannte fragte die Seniorin nach einem Zettel und einem Stift, damit sie dem Nachbarn eine Nachricht ...

mehr