Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rote Ampel übersehen

Zwei Personen bei Unfall verletzt

Lohmar (ots)

Am Dienstag kam es in Lohmar zu einem Verkehrsunfall auf der Donrather Kreuzung, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 16:00 Uhr fuhr eine 28 Jahre alte Frau mit ihrem Audi über die Landesstraße 288 (L288) in Fahrtrichtung Neunkirchen-Seelscheid. An der Kreuzung beabsichtigte die Lohmarerin nach links auf die Donrather Straße abzubiegen und ordnete sich entsprechend auf der linken Abbiegespur ein. Hier wartete sie an erster Position an der Rotlicht zeigenden Ampel. Als die Ampel für den geradeaus fahrenden Verkehr schließlich grünes Licht zeigte, übersah die 28-Jährige, dass für ihre Fahrspur weiterhin Rotlicht galt, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden E-Fahrzeug. Dessen Fahrer war aus Richtung Neunkirchen-Seelscheid kommend auf der Bundesstraße 507 (B507) unterwegs und wollte weiter geradeaus auf der L288 in Richtung Rösrath fahren. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW gegen ein Verkehrsschild neben der Fahrbahn geschoben. Der 56 Jahre alte Solinger wurde dabei, wie auch die Lohmarerin, leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf knapp 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die 28-Jährige erwartet eine Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell