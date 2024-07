Polizei Köln

POL-K: 240714-1-BAB/DN/K VU-Team im Einsatz - Autofahrer (75) auf der BAB 44 tödlich verunglückt

Köln (ots)

Am Samstagvormittag (13. Juli) ist auf der Bundesautobahn 44 bei Jülich ein 75 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 10.45 Uhr an der Anschlussstelle Jülich-Ost auf die BAB 44 in Richtung Lüttich aufgefahren. In der Auffahrt war er dann aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Gespann gegen eine Schutzplanke geprallt.

Der 75-Jährige verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen wurde zur Sicherung der Spuren hinzugezogen. Ob eine internistische Ursache zum Unfallgeschehen geführt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. (al/sb)

