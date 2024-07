Polizei Köln

POL-K: 240712-3-K 28-Jähriger nach Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen - etwa 1,5 Kilo Marihuana sichergestellt

Köln (ots)

Polizisten haben am Freitagnachmittag (12. Juli) einen 28 Jahre alten Kölner ohne Fahrerlaubnis nach einer Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen und in seinem Auto etwa 1,5 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Der Seat-Fahrer sollte gegen 14 Uhr auf der Inneren Kanalstraße kontrolliert werden, nachdem er eine rote Ampel missachtet hatte.

Anhaltezeichen der Beamten ignorierte er und versuchte, mit überhöhter Geschwindigkeit über innerstädtische Straßen zu entkommen. Von der Boltensternstraße fuhr er über die Niehler Straße in Richtung Ebertplatz, wo er zunächst mit einem Verkehrspoller und dann mit dem Streifenwagen zusammenstieß. Auch den Fluchtversuch zu Fuß in Richtung Gereonswall vereitelten die Polizisten. Der 28-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis sowie wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. (ja/cg)

