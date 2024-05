Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Warndreieck und Warnweste aus Müllcontainer entwendet

Euskirchen-Roitzheim (ots)

Am Montag (13. Mai) wurde gegen 3.39 Uhr ein Alarm bei einem Autohaus in der Straße Alte Ziegelei in Euskirchen ausgelöst.

Über eine Videokamera konnte von dem Sicherheitsdienst eine Person auf dem umzäunten Gelände des Autohauses in einem Abfallcontainer beobachtet werden.

Eingesetzte Beamte konnten den 52-jährigen Mann aus dem Kreis Düren im Rahmen einer Fahndung auf einem Feldweg in der Nähe von dem Autohaus antreffen.

Bei einer Personendurchsuchung wurde eine Warnweste, ein Warndreieck, Schrauben sowie ein griffbereites Messer aufgefunden werden.

Der Mann gab den Polizeibeamten gegenüber an, dass er das Warndreieck und die Warnweste aus einem Müllcontainer vom Gelände des Autohauses entwendet habe. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des Diebstahls mit Waffen gefertigt.

