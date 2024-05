POL-EU: Fahrzeuge aufgebohrt

Mechernich-Kommern (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (9. Mai), 11 Uhr, bis Samstag (11. Mai), 9.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Mühlengasse in Mechernich-Kommern. Unbekannte gelangten durch eine rückwärtige Kellertür in das Gebäude und durchsuchten das gesamte Wohnobjekt. Ein Wandtresor wurde aufgebrochen. Es wurde Bargeld sowie Schmuck im unteren vierstelligen ...

