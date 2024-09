Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bedrohung; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Zeugen zu Bedrohung gesucht

Der Polizeiposten Bad Urach sucht Zeugen zu einem Vorfall mit noch unbekanntem Hintergrund, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Mittwochmorgen in der Stuttgarter Straße ereignet hat. Kurz vor 7.30 Uhr hatte sich ein Mann vor einem dortigen Hotel zu seinem geparkten Wagen begeben, als zwei maskierte Unbekannte an ihn herantraten. Dem Mann gelang es, sich in das Fahrzeug zu begeben und dieses zu verschließen. Einer der Täter schlug im weiteren Verlauf gegen eine Scheibe des Wagens, sein Komplize versuchte, eine Tür zu öffnen. Der Geschädigte konnte schließlich wegfahren. Das Duo flüchtete daraufhin. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07125/94687-0 entgegengenommen. Insbesondere ein noch unbekannter Zeuge, der mit einem orangefarbenen Kapuzenpullover bekleidet war und kurz Kontakt zu einer Streifenwagenbesatzung hatte, wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Metzingen-Neuhausen (RT): Heftiger Auffahrunfall

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Mittwochabend im Stadtteil Neuhausen ereignet. Ein 24-Jähriger war gegen 19.25 Uhr mit einem Skoda Octavia auf der Straße Insel von Metzingen herkommend unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass eine vorausfahrende, 53 Jahre alte Frau nach rechts abbiegen wollte und mit ihrem Daewoo abbremste. Nahezu ungebremst krachte der Wagen des Mannes ins Heck des langsamer werdenden Fahrzeugs der Frau. Beide Autos waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 15.000 Euro. Ersten Erkenntnissen nach waren beide Unfallbeteiligten unverletzt geblieben. (ms)

Esslingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen einen 56-Jährigen nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag auf der L1150. Der Mann befuhr gegen 0.50 Uhr mit einem Ford Focus die Schorndorfer Straße in Richtung Oberhof. In einer Rechtskurve kam er dabei den ersten verkehrspolizeilichen Erkenntnissen nach infolge Übermüdung mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte der Pkw die Bepflanzung und prallte gegen einen Mast sowie eine Richtungstafel, ehe er auf dem Dach zum Liegen kam. Der 56-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb er unverletzt. Der Ford musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel und zur Ausleuchtung der Unfallstelle waren auch der Bauhof und die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Owen (ES): Von der Straße abgekommen

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Pkw-Lenker hat am Mittwochabend einen Verkehrsunfall in Owen verursacht. Der 34-Jährige befuhr gegen 20.20 Uhr mit einem 1er BMW die Beurener Straße. Kurz vor der Einmündung Fabrikstraße kam der Mann mit seinem Wagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte der BMW ungebremst gegen einen geparkten Mazda sowie ein mit Waschbetonplatten eingefasstes Blumenbeet. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Pkw wird auf 12.000 Euro geschätzt. Wie hoch sich der Schaden an dem städtischen Beet beläuft, kann noch nicht gesagt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Nachdem ein Drogenvortest positiv verlaufen war, musste der 34-Jährige neben einer Blutentnahme auch seinen Führerschein abgeben. (ms)

Tübingen (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Eine Frau und ein Kind sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Tübingen verletzt worden. Kurz vor 12.30 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einem Kleinkraftrad in der Aixer Straße auf eine 33-jährige Pedelec-Lenkerin mit Kinderanhänger auf. Dabei wurden die Frau sowie ein vierjähriges Kind, das sich im Kindersitz des Pedelecs befand, ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro. (mr)

Dotternhausen (ZAK): In die Leitplanke geprallt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Lkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B 27 erlitten. Die 23-Jährige war kurz vor 19.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz Vito auf der Bundesstraße von Schömberg herkommend in Richtung Dotternhausen unterwegs. Ersten Ermittlungen nach verlor sie aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über ihren Lieferwagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. In der Folge schleuderte der Vito zurück und blieb auf der linken Fahrspur stehen. Die Fahrerin musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik zur medizinischen Versorgung gebracht werden. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Transporter beläuft sich auf zirka 8.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Leitplanke ist, muss noch ermittelt werden. Zur Straßenreinigung kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. (ms)

