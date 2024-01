Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Abfallbehälters einer Bushaltestelle

Northeim (ots)

Northeim, Seesener Landstraße 10, Montag, 01:13 Uhr.

NORTHEIM (Schm.) - Am frühen Neujahrsmorgen kommt es in der Seesener Landstraße in Northeim zum Brand eines Abfallbehälters einer Bushaltestelle. Der deutlich beschädigte Abfallbehälter wird durch die Feuerwehr vollständig gelöscht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell