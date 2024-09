Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Ladendiebstahl, Auseinandersetzungen, Einbruch, Widerstand

Reutlingen (ots)

Mit E-Scooter gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein E-Scooterfahrer in der Nacht zum Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Rommelsbach erlitten. Der 21-Jährige befuhr gegen 0.15 Uhr den Kreisverkehr in der Ortsmitte und wollte in die Kniebisstraße einfahren. Hierbei kam er zu Fall und zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche Alkoholbeeinflussung fest, so dass der 21-Jährige neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben musste.

Metzingen (RT): Mehrere Ladendiebe festgenommen

Vier Männer und eine Frau im Alter von 19 bis 26 Jahren konnten am Samstagnachmittag auf ihrer Diebestour durch die Outlet-City aufgehalten werden. Das Quintett war gegen 15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft aufgefallen, wie sie in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit mehrere Kleidungsstücke entwendeten. Die Täter konnten vom Sicherheitsdienst angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Weitere Ermittlungen führten schließlich zu einem Pkw, welcher von der Gruppierung wohl als Lager diente. Die genaue Höhe des sichergestellten Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sie im unteren vierstelligen Bereich liegt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die fünf georgischen Staatsangehörigen auf freien Fuß entlassen. Da sie über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, mussten sie eine Sicherheitsleistung hinterlassen.

Eningen unter Achalm (RT): Schlägerei mit mehreren Beteiligten

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in der Nacht zum Sonntag, gegen 1.20 Uhr, im Rahmen einer Veranstaltung auf dem Spitalplatz gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging dieser ein Bewurf mit Pyrotechnik durch eine bislang unbekannte Tätergruppierung voraus. Da die hiervon zunächst geschädigten Männer mit der Reaktion der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma nicht einverstanden waren, entwickelte sich in der Folge eine Schlägerei unter Beteiligung von etwa 15 Personen. Hierbei kam es unter anderem zu Tritten und Schlägen mittels Flaschen gegen die Köpfe mehrerer Geschädigter. Eine medizinische Versorgung der offensichtlich nur leichten Verletzungen wurde durch die Beteiligten, die allesamt unter deutlicher Alkoholbeeinflussung standen, abgelehnt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sowie den hieran beteiligten Personen wurden durch das Polizeirevier Pfullingen aufgenommen.

Denkendorf (ES): Nach Verkehrsunfall verstorben

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen in der Justinus-Kerner-Straße ist ein 45-jähriger Mann verstorben. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei ergaben, dass der 45-Jährige kurz nach 10 Uhr mit seinem Skoda die Justinus-Kerner-Straße in Richtung Uhlandstraße befuhr, als er mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache sein Fahrzeug zunächst zum Stehen brachte, bevor er wieder beschleunigte und kurz darauf nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte der Skoda mit einem parkenden Opel, welcher hierdurch auf einen dort abgestellten Mofaroller geschoben wurde. Dieser fiel um und beschädigte noch einen weiteren dort geparkten Mofaroller. Der 45-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 13.000 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften an der Unfallstelle eingesetzt.

Nürtingen (ES): In Ladengeschäft eingebrochen

In ein Ladengeschäft in der Brunnsteige ist am frühen Sonntagmorgen eingebrochen worden. Gegen 3.50 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Tür Zutritt ins Innere. Ob etwas entwendet wurde kann aktuell noch nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Auseinandersetzung in Arbeiterunterkunft

Zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagenbesatzungen ist es am Samstagabend in einer Arbeiterunterkunft in Plattenhardt gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungstand gerieten gegen 21.30 Uhr mehrere alkoholisierte Bewohner der Unterkunft in der Justus-Liebig-Straße wegen Nichtigkeiten in Streit, welcher schließlich zu einer handfesten Auseinandersetzung führte. Hierbei schlugen die Beteiligten unter anderem mit Schaufeln und Holzlatten aufeinander ein, so dass zwei Männer im Alter von 24 und 42 Jahren vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Tübingen (TÜ): Nach Unfallflucht Polizeibeamte angegriffen

Unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Samstagmittag gegen einen 72-Jährigen. Der Mann überfuhr gegen 11.10 Uhr zunächst eine Verkehrsinsel mitsamt Verkehrszeichen im Bereich der Eugenstraße. Nachdem er kurzzeitig auf die alarmierte Polizeistreife gewartet hatte, hinterließ er noch vor deren Eintreffen einen Zettel bei einem ebenfalls wartenden Zeugen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im weiteren Verlauf wollte der Flüchtende mit seinem Daimler-Benz in Kirchentellinsfurt entgegen der Fahrtrichtung auf die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Stuttgart auffahren, woran er glücklicherweise durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gehindert werden konnte. Hierbei wurde der Mann zunehmend aggressiv und versuchte nach dem Verkehrsteilnehmer sowie den hinzugekommenen Polizeibeamten zu schlagen und diese zu beißen. Da der 72-Jährige fortlaufend in seinen Pkw einsteigen wollte und Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei leistete, musste er letztlich zu Boden gebracht und geschlossen werden. Er sieht sich nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Da er zudem nicht über einen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben, bevor er wieder auf freien Fuß gesetzt werden konnte.

Rottenburg (TÜ): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Verletzter und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich in der Nacht zum Sonntag auf der Bundesstraße 28 ereignet hat. Gegen 3.50 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer die B 28 von Tübingen kommend in Richtung Rottenburg. In einer langgezogenen Linkskurve in Höhe der Anschlussstelle Tübingen-Bühl querte seinen Angaben zu Folge ein Tier die Fahrbahn, weshalb er eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Im Zuge dieses Fahrmanövers verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Erdwall, woraufhin sich der BMW drehte und schließlich zum Stehen kam. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Neben dem Gesamtschaden von mehr als 10.000 Euro, wurde auch der 17-jährige Beifahrer im BMW leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Rottenburg (TÜ): Nach Streit Führerschein weg

Zwei Brüder sind am Samstagmittag derart in Streit geraten, dass sie nun jeweils Strafanzeigen entgegensehen. Gegen 13.30 Uhr verständigten Familienangehörige die Polizei nachdem die langanhaltenden Streitigkeiten zwischen den beiden 47 und 49 Jahre alten Männern in Dettingen eskalierten. Ersten Ermittlungen zu Folge soll der Ältere mit seinem VW auf den Jüngeren, welcher sich zur Verhinderung der Weiterfahrt absichtlich vor das Fahrzeug gestellt hatte, zugefahren sein. Da er nicht zur Seite wich, fuhr der 49-Jährige langsam weiter und drängte hierbei seinen Bruder ab. Dieser wiederum soll anschließend die Beifahrertüre geöffnet und auf den Fahrer eingeschlagen haben. Beide Streitbeteiligten erlitten jeweils leichte Verletzungen und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der 49-Jährige seinen Führerschein abgeben.

