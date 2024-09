Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Trunkenheitsfahrt und Widerstand; Wiesenbrand; Badeunfall

Reutlingen (ots)

Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 42-Jähriger musste nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Sondelfinger Straße seinen Führerschein abgeben. Der Mann war gegen 18 Uhr mit einem Smart auf der Straße von Sondelfingen in Richtung Stadtmitte Reutlingen unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Kruppstraße prallte er mit dem Wagen gegen das Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Vivaro. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden Mercedes geschoben. Der 42-Jährige wurde dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes lehnte er ab. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest lieferte einen vorläufigen Wert von rund 1,1 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Er musste daher im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der Smart und der Opel mussten abgeschleppt werden. (rd)

Pfullingen (RT): Bus kontra Baum

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend, kurz vor 22 Uhr, in der Ahlsteige in Pfullingen ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 54-Jähriger mit seinem Gelenk-Omnibus vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Verletzt wurde niemand, im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise keine Fahrgäste. Durch die Feuerwehr und den Bauhof musste der massive Baum gefällt werden, erst danach konnte der schwer beschädigte Bus geborgen und abgeschleppt werden. An diesem dürfte Totalschaden in Höhe von mehreren 100.000 Euro entstanden sein. (gj)

Nürtingen (ES): Restaurant heimgesucht

Ein Restaurant in der Plochinger Straße ist am frühen Sonntagmorgen von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 1.15 Uhr und 1.45 Uhr drang der Täter nach derzeitigem Kenntnisstand gewaltsam in das Gebäude ein und suchte im Inneren in mehreren Schubladen nach Wertgegenständen. Dabei stieß er auf etwas Wechselgeld, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Plochingen (ES): Führerschein beschlagnahmt

Wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Sonntagvormittag gegen einen 58-Jährigen. Zuvor war der Polizei mitgeteilt worden, dass der Mann mutmaßlich unter alkoholischer Beeinflussung mit seinem Auto losgefahren sei. In der Schorndorfer Straße konnten die Einsatzkräfte den merklich alkoholisierten Tatverdächtigen, der sein Fahrzeug zuvor unweit entfernt geparkt hatte, gegen 11.30 Uhr antreffen. Gegen seine vorläufige Festnahme leistete der 58-Jährige derart Widerstand, dass er zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Im weiteren Verlauf musste er im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein aushändigen. Der Tatverdächtige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Nürtingen (ES): Einbrecher unterwegs

In einen Lieferdienst in der Neuffener Straße ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 0.30 Uhr und 11.30 Uhr gelangte der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster ins Innere des Ladens und entwendete daraus Bargeld. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Dettingen/Teck (ES): Kleinerer Wiesenbrand

Zu einem kleineren Brand auf einem Wiesenstück zwischen der Eisenbahnstraße und der B 465 sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagnachmittag ausgerückt. Zeugen hatten kurz nach 16.30 Uhr den Notruf gewählt, als sich nach der Vorbeifahrt einer Dampflok an mehreren Stellen einer angrenzenden Wiese mutmaßlich infolge Funkenflugs kleinere Feuer entfacht hatten. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeuge und 18 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Die Bundesstraße musste im Zuge der Löscharbeiten bis etwa 17.10 Uhr gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. (rd)

Esslingen (ES): Folgenreiche Fahrt unter Medikamenteneinfluss

Gleich mehrere Verkehrsunfälle hat ein Pkw-Lenker am späten Sonntagabend in Oberesslingen verursacht. Der 56-Jährige begann nach derzeitigem Kenntnisstand kurz nach 23.30 Uhr seine Fahrt in der Plochinger Straße. Dort stieß er zunächst beim Ausparken mit seinem Mercedes gegen eine Hausmauer und streifte anschließend mit der rechten Fahrzeugseite ein Metallgeländer. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte der 56-Jährige unbeirrt seine Fahrt fort, die jedoch bereits nach circa 600 Metern in der Hirschlandstraße endete. Dort kollidierte er frontal mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw, welcher durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Hausmauer und einen Baum geschoben wurde. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den beiden Pkw entstand jeweils Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro und ungefähr 5.000 Euro, sie mussten durch einen Abschlepper abtransportiert werden. Die Polizeibeamten stellten während der Unfallaufnahme bei dem 56-Jährigen Hinweise auf eine Medikamentenbeeinflussung fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein beschlagnahmt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen übernommen. (gj)

Esslingen (ES): An den falschen Lenker gegriffen

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt gegen einen 16-Jährigen wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der 16-Jährige und seine beiden Bekannten befuhren am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, mit ihren Kleinkrafträdern die Hohenheimer Straße in Richtung Breslauer Straße. Um sich ziehen zu lassen, griff der 16-Jährige an den Lenker eines seiner Begleiter, verlor hierbei jedoch die Kontrolle und stürzte mit seinem Roller. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Roller entstand ein Schaden von circa 500 Euro. (gj)

Weilheim/Teck (ES): Einbruch in Firmengebäude

In ein Firmengebäude im Tobelwasenweg sind mehrere unbekannte Täter in der Nacht zum Montag gegen 3.30 Uhr eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Kriminellen ein Fenster auf und drangen so in das Gebäude ein. Dort entwendeten die Täter diverse Elektroartikel. Der angerichtete Sachschaden sowie der Wert des Diebesgutes können derzeit noch nicht genau beziffert werden, dürften jedoch mehrere tausend Euro betragen. (gj)

Deizisau (ES): Eingeschlafen und verunglückt (Zeugenaufruf)

Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung führt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 59 Jahre alten Pkw-Lenker. Dieser fuhr am Sonntagabend, kurz vor 23.30 Uhr, auf der B10 in Richtung Stuttgart. Den bisherigen Ermittlungen zufolge schlief der Fahrer im Bereich der Abfahrt nach Plochingen kurz ein und kam infolge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Trotz Gegenlenkens durchbrach er eine Leitplanke, welche dadurch auf die Auffahrt der B10 geschleudert wurde und diese in der Folge blockierte. Der 59-Jährige lenkte anschließend seinen VW nach links und kam schließlich auf dem Einfädelungsstreifen zum Stehen. Der Schaden am total beschädigten Pkw dürfte circa 3.000 Euro betragen, dieser musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 4.000 Euro beziffert. Das weiträumige Trümmerfeld musste durch die Straßenmeisterei beseitigt und die Bundesstraße circa 30 Minuten komplett gesperrt werden. Mehrere Zeugen hielten kurz nach dem Unfallgeschehen an und halfen dem unverletzt gebliebenen Unfallverursacher beim Absichern der Unfallstelle. Das Polizeirevier Esslingen bittet diese und andere Zeugen um Hinweise zum Unfall unter Telefonnummer 0711/3990-330. (gj)

Albstadt (ZAK): Badeunfall (Zeugenaufruf)

Nach einem Badeunfall am Sonntagnachmittag in einem Freizeitbad in Albstadt-Lautlingen musste ein kleines Mädchen in lebensbedrohlichem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Fünfjährige, die sich mit ihrer Mutter und Geschwistern im Bad aufgehalten hatte, wurde gegen 15 Uhr von einem Badegast aus dem Wasser geholt, der das Kind leblos am Boden eines Schwimmbeckens bemerkt hatte. Nach sofortiger Reanimation durch mehrere Ersthelfer, darunter auch zufällig anwesende Ärzte, und dem Rettungsdienst wurde die Fünfjährige mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die im Bereich des Relax-Beckens oberhalb des Kinderbeckens sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere ein weiterer Badegast, der beim Auffinden des Mädchens zugegen war, wird gebeten, sich unter 07433/264-0 bei der Polizei in Balingen oder unter der Telefonnummer 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell