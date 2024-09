THW LVBEBBST: "Professionelle Frauen und Männer, die mit ganzem Herzen beim Einsatz sind" - Olaf Scholz besucht den THW-Ortsverband Potsdam

THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

Potsdam. Im Rahmen seiner Sommerreise besuchte Olaf Scholz am vergangenen Wochenende, in seiner Funktion als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter, den THW-Ortsverband Potsdam. Nach einem Gespräch und Austausch mit dem THW-Landesbeauftragten für Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sebastian Gold, dem Leiter der Regionalstelle Potsdam, Jürgen Coym, dem THW-Ortsbeauftragten in Potsdam, Felix Lamm, und THW-Landessprecher Tobias Reinhold besichtigte Olaf Scholz den Ausbildungsdienst der ehrenamtlichen Einsatzkräfte.

Kanzler Scholz zeigte sich beeindruckt: "Ich habe sehr professionell vorbereitete und trainierte Frauen und Männer gesehen, die mit ganzem Herzen beim Einsatz sind, wenn es darauf ankommt. Und das finde ich etwas ganz Bemerkenswertes, über viele Jahre hinweg sich darauf vorzubereiten, dass man im Ernstfall helfen kann und dass alles funktioniert," erklärte er, und ergänzte: "Wir sind in Deutschland darauf angewiesen, dass es viele gibt, die solche Entscheidungen treffen."

Wichtigkeit des Zivilschutzes betont

Der Landesbeauftragte, Sebastian Gold, bezeichnete den Besuch "zum einen als Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements, zum anderen als echtes Interesse an unserem Tun. Insbesondere der Austausch zur Zeitenwende und zum Zivilschutz war enorm wichtig. Ich danke Olaf Scholz für seine Zeit und sein Ohr." Ebenso zufrieden zeigte sich Ortsbeauftragter Felix Lamm: "Ich habe mich sehr über das sehr große Interesse an der Arbeit unserer Ehrenamtlichen im Zivilschutz von Herrn Scholz gefreut. Herr Scholz konnte live sehen was Einsatzkräfte des THW im Ernstfall für unser Land leisten können. Wir konnten ihm die hohe Wichtigkeit des Zivilschutzes in unserem Land aufzeigen."

Etwa 50 Helferinnen und Helfer befanden sich zum monatlich stattfindenden Ausbildungsdienst im Ortsverband. Sie zeigten Olaf Scholz auf seinem Rundgang über den Hof der Potsdamer THW-Liegenschaft die Fähigkeiten der verschiedenen Fachgruppen. Die jeweils zuständigen Einsatzkräfte erklärten dem sehr interessierten Kanzler ihren Bereich. Zum Gespräch wurde in der OV-eigenen Küche gebackener Kuchen serviert. Danach besichtigte Olaf Scholz den neu strukturierten Fachzug Führung/Kommunikation und interessierte sich ebenso für den Mastkraftwagen, ein Antennenträger zum Betreiben drahtloser Wählnetze und Funkverbindungen, über den im Landesverband ausschließlich Potsdam verfügt. Olaf Scholz tauschte sich auch mit den Einsatzkräften der Fachgruppen Wassergefahren, Infrastruktur, Bergung, Notversorgung und Notinstandsetzung aus.

Der Ausbildungsdienst findet einmal im Monat im Ortsverband statt. Die Ehrenamtlichen üben verschiedene Einsatzszenarien, um für den Einsatzfall vorbereitet zu sein. Die Mitglieder der jeweiligen Fachgruppen tauschen sich aus und bilden sich gemeinsam in ihrem Bereich weiter. Rund 110 Helferinnen und Helfer engagieren sich im Ortsverband Potsdam, der 1992 gegründet wurde.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern.

