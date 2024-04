Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Girls Day bei der Polizei Haßloch ein voller Erfolg

Unter dem Motto "Deine Polizei-hautnah!" durfte die PI Haßloch am 25.04.2024 insgesamt 15 Teilnehmerinnen zum diesjährigen Girls'Day begrüßen. Die angebotenen Plätze waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Entsprechend groß war die Freude der Mädels auf ein abwechslungsreiches Programm. Neben dem Erkunden eines Streifenwagens und eines Motorrades durften die Damen auch eine echte Kontrollstelle hautnah miterleben, eigenständig Spuren sichern und das Gewicht der Ausrüstung für lebensbedrohliche Einsatzlagen mal ausprobieren. Highlight war die Vorführung der Diensthundestaffel. Die Mädchen zeigten aktives Interesse und löcherten die Betreuenden mit einer Vielzahl von Fragen. Im Rahmen der abschließenden Feedback Runde fiel die Resonanz durchweg positiv aus. Insbesondere die praktischen Anteile, in denen die Mädchen selbst ausprobieren durften, sowie die persönlichen Erfahrungsberichte aus erlebten Einsätzen der Betreuenden regten und stärkten das Interesse am Polizeiberuf. Alles in Allem eine sehr gelungene Veranstaltung mit begeisterten jungen Damen. Die ein oder andere hat schon nach Praktikumsplätzen nachgefragt.

