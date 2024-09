Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte; Brand von Bauwagen

Reutlingen (ots)

Unfall im Kreuzungsbereich

Fünf Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Kreuzung Rommelsbacher-/Föhrstraße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 45-Jährige war gegen 20.10 Uhr mit ihrem Smart von der Rommelsbacher Straße aus nach links in Richtung Föhrstraße abgebogen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines in Richtung Rommelsbach fahrenden 25-Jährigen. Zeugenangaben zufolge war dieser bei Grün zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren. Sowohl die beiden Fahrzeuglenker als auch eine 16 Jahre alte Beifahrerin im Smart und zwei Mitfahrer im VW im Alter von 21 und 25 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge, an denen sich der entstandene Sachschaden auf rund 27.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (rd)

Reutlingen (RT): Unfall im Scheibengipfeltunnel

Ein Auffahrunfall hat sich am Montagnachmittag im Scheibengipfeltunnel ereignet. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 30-jähriger Sattelzuglenker, der in Richtung Pfullingen unterwegs war, wohl aufgrund Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt abbremsenden Audi einer 54 Jahre alten Frau auf. Diese erlitt dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst musste nicht angefordert werden. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (mr)

Metzingen (RT): Polizeibeamte angegriffen und ins Gesicht gespuckt

Strafanzeigen wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sehen zwei Frauen im Alter von 53 und 28 Jahre entgegen. Der Polizei wurde am frühen Dienstagmorgen, gegen 00.15 Uhr, zunächst eine hilflose Frau in der Eisenbahnstraße gemeldet. Die Beamten fanden beim Eintreffen gleich zwei erheblich alkoholisierte weibliche Personen vor, wobei eine 53-Jährige nicht mehr in der Lage war, sich auf den Beinen zu halten und deshalb in Gewahrsam genommen wurde. Da sie sich hiergegen sperrte, musste sie mittels Handschließen geschlossen werden. In diesem Zusammenhang trat sie gegen eine Polizeibeamtin und verletzte diese leicht. Der mitgeführte Hund der Frau wurde vorsorglich ebenfalls in den Streifenwagen verbracht. Die 28-Jährige versuchte daraufhin, den Hund aus dem Einsatzfahrzeug zu holen und griff in der Folge einen Polizeibeamten an, dem sie zudem noch ins Gesicht spuckte. Die Angreiferin wurde ebenfalls geschlossen und verbrachte daraufhin gemeinsam mit ihrer Bekannten die Nacht im Polizeigewahrsam. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall in Unteraichen

Zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und beträchtlichem Sachschaden ist es am Montagnachmittag in der Adlerstraße in Unteraichen gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte eine 80 Jahre alte Frau mit einem BMW gegen 16.40 Uhr aus dem Parkplatz eines Supermarkts ausfahren und kollidierte hierbei mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Dacia eines 39-Jährigen. Der Dacia wurde dadurch noch auf einen geparkten Audi geschoben. Der Wagen der Seniorin wiederrum beschleunigte weiter und fuhr durch die Hecken eines angrenzenden Grundstücks. Nach mehreren Metern durchbrach der BMW die Hecken abermals zurück auf die Adlerstraße und stieß dort schlussendlich mit einem geparkten VW zusammen. Nach aktuellem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass die 80-Jährige die Pedale verwechselt haben könnte. Die Seniorin sowie der 39-Jährige wurden aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihre nicht mehr fahrtauglichen Autos mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden insgesamt beziffert die Polizei nach vorläufigen Schätzungen auf 50.000 Euro. Da aus dem Motorraum des BMW nach dem Unfall Rauch aufgestiegen war, war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Gomaringen-Stockach (TÜ): Bauwagen ausgebrannt

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Tübingen nach dem Brand eines Bauwagens in der Nacht auf Dienstag in der Friedhofstraße. Gegen ein Uhr gingen bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei die ersten Notrufe ein, in denen über einen brennenden Bauwagen berichtet wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Bauwagen bereits in Vollbrand und das Feuer war im Begriff, auf einen danebenstehenden Baum überzugreifen. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte nicht mehr verhindert werden, dass der Bauwagen komplett ausgebrannte. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Ofen im Innern des Bauwagens als Brandursache in Betracht kommen. (gj)

Mössingen (TÜ): Motorradfahrerin gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 18 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der B27 erlitten. Die Bikerin war gegen 21.40 Uhr mit ihrer Suzuki auf der Bundesstraße von Hechingen in Richtung Mössingen unterwegs. Dem bisherigen Kenntnisstand zufolge überholte sie kurz vor der ampelgeregelten Einmündung zur K6933 einen vorausfahrenden Pkw. Anschließend musste sie ihr Zweirad aufgrund des vorausfahrenden Verkehrs abbremsen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihre Maschine und stürzte. Das Motorrad rutschte in das Heck eines vorausfahrenden Audi. Die 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Ihre Suzuki musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (rd)

Ammerbuch (TÜ): Mit Straßenlaterne kollidiert

Auf mindestens 10.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend im Hagenring entstanden ist. Ein 18-Jähriger war im Bereich eines dortigen Einkaufsmarkts gegen 22.45 Uhr mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein BMW musste mit einem Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro abgeschleppt werden. Da die Laterne drohte, auf die Fahrbahn zu fallen, musste sie von der Feuerwehr abgeflext werden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell