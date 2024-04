LPI-J: Streit mit dem Nachbar

Jena (ots) - Unbekannte Täter drückten ihren Unmut gegenüber einer politischen Partei durch Beschädigung zweier Wahlplakate aus. Die Plakate waren Am Eisenbahndamm sowie am Steinweg in Jena angebracht und wurden mittels Farbe beschmiert. Aufgrund der zusätzlichen Verwendung von Farbbeuteln ist zugleich der Gehweg durch heruntertropfende Farbe beschmutzt worden. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr