POL-RT: Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls - 21-Jähriger in Haft (Kirchheim/Teck)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Kirchheim derzeit gegen einen 21-jährigen Mann. Diesem wird zur Last gelegt, zusammen mit einem noch unbekannten Komplizen Parfums im Wert von annähernd 3.000 Euro gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den aktuellen Ermittlungen zufolge nahmen der 21-Jährige und sein Begleiter am Freitagnachmittag (13.09.2024), gegen 17.30 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Markstraße über ein Dutzend Parfum-Flakons aus der Auslage und passierten den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Eine Kassiererin, die durch Zeugen auf die Tat aufmerksam gemacht worden war, folgte dem Duo in die Fußgängerzone und forderte es offenbar mehrfach auf, stehenzubleiben. Dies ignorierten die Männer jedoch. Durch die alarmierten Polizeibeamten konnte der 21-jährige Tatverdächtige im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wenig später im Bereich des Bahnhofs vorläufig festgenommen werden. Seinem Komplizen gelang die Flucht. In einer Unterführung fanden und beschlagnahmen die Einsatzkräfte das mutmaßliche Diebesgut.

Der einschlägig polizeibekannte 21-Jährige, bei dem es sich um einen syrischen Staatsangehörigen handelt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag (14.09.2024) dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Die Ermittlungen zum noch unbekannten Komplizen des Mannes dauern an.

